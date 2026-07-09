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Мбаппе повторил рекорд сборной Франции по числу матчей на ЧМ по футболу

ТАССиещё 18

Нападающий Килиан Мбаппе повторил рекорд сборной Франции по футболу по количеству проведенных матчей на чемпионатах мира, который до этого единолично принадлежал победителю турнира 2018 года вратарю Уго Льорису.

Мбаппе повторил рекорд сборной Франции по числу матчей на ЧМ по футболу
© Global Look Press

Форвард вышел в стартовом составе на четвертьфинальную игру против команды Марокко. Теперь на счету Мбаппе и Льориса по 20 встреч на мировых первенствах. Голкипер завершил карьеру в сборной Франции после чемпионата мира - 2022.

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Мбаппе 27 лет, с 2024 года он выступает за испанский "Реал". Вместе с командой футболист стал обладателем Суперкубка Испании и Межконтинентального кубка в сезоне-2024/25. В составе сборной Франции он победил на чемпионате мира 2018 года в России и завоевал серебряную медаль мирового первенства 2022 года в Катаре. На турнире-2022 француз забил 8 голов и стал лучшим бомбардиром.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир завершится 19 июля.

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