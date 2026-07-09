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Матч ЧМ-2026 Норвегия — Англия могут перенести. Главное к утру

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Издание Mirror сообщает, что матч 1/4 финала чемпионата мира между Норвегией и Англиией может быть перенесён из-за погодных условий. Главное к утру — в нашей подборке.

Матч Норвегия — Англия могут перенести. Главное к утру
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  1. Матч Норвегия — Англия на ЧМ-2026 может быть перенесён.
  2. Сенатор Парагвая выступила с речью по поводу скандала с Мбаппе.
  3. Четыре игрока сборной Англии пропустили командную тренировку перед матчем с Норвегией.
  4. В Парагвае было сожжено чучело Килиана Мбаппе.

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