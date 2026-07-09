Глава судей ФИФА: никто не может ставить под сомнение честность арбитров на ЧМ

Глава судей ФИФА Коллина: «Никто не может ставить под сомнение честность судей на ЧМ. Нет места необоснованным обвинениям. Это может спровоцировать угрозы»
Главный арбитр и председатель судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина дал комментарий относительно работы судей на ЧМ-2026.
– Матчи 1/16 финала завершились. На данный момент сыграно 96 матчей чемпионата мира. Ваша оценка?
– Начнем с того, что мы уже сыграли на 50% больше матчей, чем на чемпионате мира в 2022 году в Катаре. И впереди еще восемь важных игр.
В целом мы довольны. Однако, учитывая такое большое количество матчей, сыгранных за относительно короткий период времени, вполне естественно, что некоторые вещи идут не так, как ожидалось.
В таких случаях арбитры готовы работать еще усерднее, чтобы обеспечить полную готовность к следующему матчу.
Конструктивное обсуждение решений всегда будет частью футбола, но необоснованным обвинениям нет места в нашем спорте.
Никто не может ставить под сомнение честность судей матчей чемпионата мира. Когда это происходит, это может спровоцировать реакцию, ведущую к угрозам в их адрес и в адрес их семей. Это неправильно.
Точно так же никто не может утверждать, что на судейство ФИФА может влиять кто-либо, даже президент ФИФА Джанни Инфантино. Он всегда демонстрировал полную поддержку, доверяя нам работать с полной независимостью.
Судьи принимают честные решения и, как и игроки с тренерами, всегда стараются сделать все, что в их силах, – сказал Пьерлуиджи Коллина.
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