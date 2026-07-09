Игрок сборной Испании высказался о бельгийском вратаре

Голкипер сборной Испании Унаи Симон высказался о бельгийском вратаре Тибо Куртуа.

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Испанцы завтра сыграют против команды Бельгии в 1/4 финала ЧМ-2026.

– Вы всегда хвалили Куртуа. Что его выделяет?

– Его габариты позволяют ему перекрывать значительную часть ворот. Он выглядит большим, из-за чего забить ему становится непросто.

И хотя у столь высоких вратарей иногда могут наблюдаться проблемы с координацией или скоростью, Куртуа доказал, что отлично работает с мячом, быстро перемещается в воротах и ​​уверенно действует в любой зоне штрафной площади.

Это очень разносторонний голкипер, обладающий физическими данными, которыми могут похвастаться немногие, – отметил Симон.