Игрок сборной Испании высказался о бельгийском вратаре

Симон о Куртуа: «Очень разносторонний голкипер, ему непросто забить из-за его габаритов. Он отлично работает с мячом, быстро перемещается, уверенно действует в штрафной»
Голкипер сборной Испании Унаи Симон высказался о бельгийском вратаре Тибо Куртуа.
Испанцы завтра сыграют против команды Бельгии в 1/4 финала ЧМ-2026.
– Вы всегда хвалили Куртуа. Что его выделяет?
– Его габариты позволяют ему перекрывать значительную часть ворот. Он выглядит большим, из-за чего забить ему становится непросто.
И хотя у столь высоких вратарей иногда могут наблюдаться проблемы с координацией или скоростью, Куртуа доказал, что отлично работает с мячом, быстро перемещается в воротах и уверенно действует в любой зоне штрафной площади.
Это очень разносторонний голкипер, обладающий физическими данными, которыми могут похвастаться немногие, – отметил Симон.
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Симон о Куртуа: «Очень разносторонний голкипер, ему непросто забить из-за его габаритов. Он отлично работает с мячом, быстро перемещается, уверенно действует в штрафной»