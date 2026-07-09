Марокканские фанаты не давали игрокам сборной Франции спать

В ночь перед четвертьфинальным матчем чемпионата мира между сборными Франции и Марокко марокканские болельщики устроили фейерверк и шумели рядом с отелем, где остановилась французская команда, сообщает RMC Sport.

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Около 22:30 по местному времени марокканские фанаты начали запускать громкие фейерверки, в частности, прямо из кузова пикапа. Сначала они собрались на улицах неподалеку от отеля в Бостоне, но затем сотни фанатов приблизились к месту проживания «синих», создавая какофонию из грохота и автомобильных гудков. Прямо у здания, где остановились футболисты, также начали играть на барабанах. Отмечается, что шум беспокоил не только игроков, но и людей в соседних зданиях.

Часть толпы подошла ко входу в гостиницу и начала петь, надеясь увидеть игроков. В результате представитель службы безопасности сборной Франции вступил в переговоры с марроканцами, прося их разойтись. Подчеркивается, что общение прошло в спокойной обстановке и закончилось мирно.

Французы и марокканцы сегодня сыграют в 1/4 финала ЧМ-2026 в 23:00 по московскому времени.