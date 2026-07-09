Сокомандник Холанда рассказал про его диету

«Он ест как медведь». Сокомандник Холанда про его диету в 6000 калорий за день
Стали известны подробности диеты нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда. 25‑летний футболист придерживается строгого рациона, вдохновившись примером Криштиану Роналду.
Холанд потребляет около 6 000 калорий в день и питается шесть раз в сутки. Его рацион включает курицу, пасту, стейки, рыбу, яйца, овощи, субпродукты, сырое молоко и мёд. Сладости исключены, основной напиток — вода. Сейчас форвард весит 94 кг при росте 195 см.
Бывший нападающий сборной Норвегии Джошуа Кинг рассказал о пищевых привычках форварда Эрлинга Холанда.
«Я никогда не видел, чтобы кто-то ел столько! Он ест как медведь!» — цитирует Кинга The Sun.
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