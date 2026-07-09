Сокомандник Холанда рассказал про его диету

Стали известны подробности диеты нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда. 25‑летний футболист придерживается строгого рациона, вдохновившись примером Криштиану Роналду.

Холанд потребляет около 6 000 калорий в день и питается шесть раз в сутки. Его рацион включает курицу, пасту, стейки, рыбу, яйца, овощи, субпродукты, сырое молоко и мёд. Сладости исключены, основной напиток — вода. Сейчас форвард весит 94 кг при росте 195 см.

Бывший нападающий сборной Норвегии Джошуа Кинг рассказал о пищевых привычках форварда Эрлинга Холанда.

«Я никогда не видел, чтобы кто-то ел столько! Он ест как медведь!» — цитирует Кинга The Sun.

На ЧМ-2026 Норвегия обыграла Бразилию и теперь встретится с Англией в 1/4 финала.