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Ольмо о Ямале: «Ламин горит желанием проявлять себя, вносит огромный вклад в игру Испании. В матче с Бельгией он принесет нам еще больше пользы»

Sports.ru

Дани Ольмо высказался о взаимодействии с Ламином Ямалем в сборной Испании.

Ольмо высказался о взаимодействии с Ямалем в сборной Испании
© Sports.ru
«Вижу, что он в хорошей форме и действует увереннее. Он горит желанием играть и проявлять себя. Наше взаимопонимание заметно на поле — как с мячом, так и без него. Он вносит огромный вклад в игру и продолжит это делать. Он будет прогрессировать, и я уверен, что в следующем матче он принесет нам еще больше пользы», – сказал полузащитник сборной Испании и «Барселоны».
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Испанцы завтра сыграют против Бельгии в 1/4 финала ЧМ-2026.

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