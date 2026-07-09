Экс-игрок сборной Франции высказался о вылете Португалии с ЧМ

Джоркаефф о Португалии: «Роналду будто бы бойкотировали партнеры. Все недостатки списывались на Криштиану, но Витинья, Бруну и другие должны брать ответственность»
Экс-полузащитник сборной Франции Юрий Джоркаефф высказался о вылете сборной Португалии с ЧМ-2026.
«Если вы берете Криштиану Роналду, команда должна играть на него, а здесь этого совершенно не происходило. Я не был в их раздевалке, но, на мой взгляд, складывалось ощущение, что собственные партнеры по команде его бойкотировали. Ему не отдавали мяч, не создавали условий для успешной игры. Ему больше 40 лет, он все время играет в одной манере. Чего вы ожидаете, что он изменится? Очень жаль. Либо вы его не берете, либо не выпускаете, но если он задействован, нужно убедиться, что команда играет на него. Что мне не понравилось в этой талантливой португальской команде, что все недостатки списывались на Криштиану. Послушайте, кто бы там ни был, Витинья, Бруну Фернандеш, другие игрок-победители, кто угодно, надо брать на себя ответственность. Ведь не только один Криштиану отбрасывает на всех тень», – заявил Джоркаефф.
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