Экс-защитник «Челси» высказался о смене пенальтиста сборной Аргентины

Экс-защитник «Челси» и «Тоттенхэма» Джейсон Канди считает, что сборной Аргентине стоит обсудить вопрос о смене штатного исполнителя пенальти.

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Капитан аргентинцев Лионель Месси дважды не сумел реализовать одиннадцатиметровый на ЧМ-2026. Канди ответил на вопрос, стоит ли отстранить 39-летнего форварда от исполнения пенальти.

«Не знаю, возможно ли это, но обсудить такой вариант точно стоит. Он не реализовал четыре удара, два – на этом турнире. Статистика не врет, верно?» – сказал Канди.

Однако сразу после англичанин высказался о Лионеле в ином ключе.