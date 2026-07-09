Экс-защитник «Челси» высказался о смене пенальтиста сборной Аргентины

Канди о смене пенальтиста сборной Аргентины: «Обсудить такой вариант точно стоит. Но для спасения своей жизни я бы выбрал Месси»
Экс-защитник «Челси» и «Тоттенхэма» Джейсон Канди считает, что сборной Аргентине стоит обсудить вопрос о смене штатного исполнителя пенальти.
Капитан аргентинцев Лионель Месси дважды не сумел реализовать одиннадцатиметровый на ЧМ-2026. Канди ответил на вопрос, стоит ли отстранить 39-летнего форварда от исполнения пенальти.
«Не знаю, возможно ли это, но обсудить такой вариант точно стоит. Он не реализовал четыре удара, два – на этом турнире. Статистика не врет, верно?» – сказал Канди.
Однако сразу после англичанин высказался о Лионеле в ином ключе.
«Когда на кону стоит все – например, в финале чемпионата мира, – ты ведь не скажешь ему «нет», правда? Если бы мне нужно было выбрать человека, который спас бы мне жизнь... Я бы выбрал Месси. Что бы со мной ни случилось – даже если бы Месси промахнулся, – пришлось бы просто развести руками: ну что ж, бывает», – сказал Канди.
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