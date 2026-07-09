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Гранит Джака: «Играть в эпоху Месси и Роналду – огромная привилегия. Швейцария пока не разобрала игру Аргентины, но проведет тщательный анализ»

Sports.ru

Капитан сборной Швейцарии Гранит Джака Гранит Джака заявил, что его команда намерена пройти как можно дальше на ЧМ-2026.

Капитан сборной Швейцарии: играть в эпоху Месси и Роналду – привилегия
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Швейцарцы сыграют против Аргентины в 1/4 финала турнира 12 июля (в 04:00) по московскому времени.

ЧМ-2026
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«Когда ты так близок к цели, жажда успеха становится еще сильнее. Сейчас мы испытываем своего рода позитивное давление – мы хотим двигаться дальше. Для нас огромная привилегия – играть в эпоху Месси и [Криштиану] Роналду. Мы пока не успели детально разобрать игру сборной Аргентины, но завтра приступим к очень тщательному анализу», – сказал Джака для Nau.ch.
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