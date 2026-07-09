Капитан сборной Швейцарии: играть в эпоху Месси и Роналду – привилегия

Капитан сборной Швейцарии Гранит Джака Гранит Джака заявил, что его команда намерена пройти как можно дальше на ЧМ-2026.

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Швейцарцы сыграют против Аргентины в 1/4 финала турнира 12 июля (в 04:00) по московскому времени.