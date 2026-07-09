Капитан сборной Швейцарии: играть в эпоху Месси и Роналду – привилегия

Гранит Джака: «Играть в эпоху Месси и Роналду – огромная привилегия. Швейцария пока не разобрала игру Аргентины, но проведет тщательный анализ»
Капитан сборной Швейцарии Гранит Джака Гранит Джака заявил, что его команда намерена пройти как можно дальше на ЧМ-2026.
Швейцарцы сыграют против Аргентины в 1/4 финала турнира 12 июля (в 04:00) по московскому времени.
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«Когда ты так близок к цели, жажда успеха становится еще сильнее. Сейчас мы испытываем своего рода позитивное давление – мы хотим двигаться дальше. Для нас огромная привилегия – играть в эпоху Месси и [Криштиану] Роналду. Мы пока не успели детально разобрать игру сборной Аргентины, но завтра приступим к очень тщательному анализу», – сказал Джака для Nau.ch.
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