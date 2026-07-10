Фанаты сборной Марокко устроили погром в Лондоне

Болельщики сборной Марокко устроили беспорядки в Лондоне после поражения команды от Франции в четвертьфинале чемпионата мира 2026 года.

Фанаты забирались на крыши автомобилей, выходили на проезжую часть и запускали фейерверки. В нескольких районах города произошли погромы и столкновения с полицией.

В Париже крупных беспорядков удалось избежать — власти заранее вывели на улицы дополнительные наряды полиции.

Сборная Франции в четвертьфинале чемпионата мира одержала победу над командой Марокко со счетом 2:0 и в третий раз подряд вышла в полуфинал мирового первенства.

На 60-й минуте Мбаппе открыл счет, а через шесть минут Усман Дембеле удвоил преимущество.

«Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию.

В полуфинале французы сыграют с победителем матча Испания — Бельгия, который состоится 10 июля.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции.