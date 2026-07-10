Макрон отреагировал на выход Франции в полуфинал ЧМ-2026
Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил национальную команду с выходом в полуфинал чемпионата мира - 2026. Глава государства также отметил игру сборной Марокко, назвав ее достойным и серьезным соперником для французов.
- Горжусь сборной Франции. Браво, Марокко - сегодня вечером они были грозным соперником, как и четыре года назад. Франция прошла в полуфинал - с шиком и сплочённостью, - говорится в сообщении Макрона.
Примечательно, что на чемпионате мира 2022 года французы также победили Марокко со счетом 2:0 в полуфинале.
В 1/2 финала мундиаля "трёхцветные" сыграют либо с Испанией, либо с Бельгией.
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