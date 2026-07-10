Гави о ЧМ-2026: «Хотел бы забить в финале Аргентине ударом через себя»

Хавбек сборной Испании Гави в преддверии матча 1/4 финала ЧМ-2026 с Бельгией рассказал о своей мечте.
«Я всегда говорил, что хотел бы забить в финале чемпионата мира. Если бы мог выбирать, то я всегда мечтал сделать это ударом через себя в матче с Аргентиной (смеется). Но это всего лишь мечты, надеюсь, они сбудутся. Что касается соперника, я бы выбрал Аргентину – из-за Месси, но пока мы на пути к финалу, мне все равно, против кого играем», – сказал Гави.
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