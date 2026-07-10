Тренер Марокко усомнился в правильности засчитанного гола Мбаппе

«Игра рукой была»: тренер сборной Марокко о голе Мбаппе в матче ЧМ-2026
Главный тренер сборной Марокко Мохамед Уаби на пресс-конференции после четвертьфинала чемпионата мира по футболу 2026 года усомнился в правильности засчитанного гола Килиана Мбаппе.
«Гол был забит… Некоторые остановились, увидев игру рукой. Игра рукой была. Я не знаю, следовало ли это фиксировать или нет, я действительно не знаю. Затем последовало мастерство Мбаппе», — сказал тренер.
Сборная Франции в четвертьфинале ЧМ обыграла команду Марокко со счетом 2:0 и в третий раз подряд вышла в полуфинал мирового первенства.
На 60-й минуте Килиан Мбаппе открыл счет, а через шесть минут Усман Дембеле удвоил преимущество.
В полуфинале сборная Франции встретится с победителем пары Испания — Бельгия, чей матч состоится 10 июля.
Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции.
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