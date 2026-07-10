Футболиста сборной Англии Райса изолировали от команды

Полузащитник сборной Англии Деклан Райс изолирован от команды из-за инфекционной болезни перед четвертьфиналом чемпионата мира по футболу против команды Норвегии. Об этом сообщает газета Daily Mail.

По информации источника, полузащитник испытывает проблемы с подколенным сухожилием и поясницей, но болезнь усугубила ситуацию. Представители сборной Англии предприняли шаги по изоляции Райса от основной группы, пытаясь сдержать потенциально опасную вспышку заболевания. Источники в лагере утверждают, что уверены в локализации вируса.

Райс пропустил из-за заболевания уже два тренировочных дня. Ранее с проблемами со здоровьем столкнулись игроки сборной Норвегии, у них также наблюдаются симптомы вируса.

Четвертьфинал с участием сборных Англии и Норвегии состоится в ночь на 12 июля по московскому времени. Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Он завершится 19 июля.