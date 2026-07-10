Член парламента Великобритании отреагировал на беспорядки в Лондоне после матча ЧМ

Член парламента Великобритании Руперт Лоу отреагировал на беспорядки в Лондоне после матча 1/4 финала ЧМ-2026 между сборными Франции и Марокко (2:0).

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В результате столкновений с болельщиками в Лондоне был госпитализирован полицейский, получивший удар по голове стеклянной бутылкой.