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Член парламента Великобритании Лоу: «Бунтующих в Лондоне марокканцев немедленно бы депортировали при «Восстановим Британию». Их бы отправили прочь еще до беспорядков»

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Член парламента Великобритании Руперт Лоу отреагировал на беспорядки в Лондоне после матча 1/4 финала ЧМ-2026 между сборными Франции и Марокко (2:0).

Член парламента Великобритании отреагировал на беспорядки в Лондоне после матча ЧМ
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В результате столкновений с болельщиками в Лондоне был госпитализирован полицейский, получивший удар по голове стеклянной бутылкой.

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«Под руководством [партии] «Восстановим Британию» тех бунтующих марокканцев, что были на улицах Лондона прошлой ночью, немедленно депортировали бы. По правде говоря, многих из них уже отправились бы прочь еще до начала беспорядков», – написал Руперт Лоу, глава крайне правой партии «Восстановим Британию» (Restore Britain).
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