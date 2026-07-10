Нападающий «Спартака» назвал сборные, которые хочет видеть в финале ЧМ

Форвард «Спартака» Гарсия назвал сборные, которые хочет видеть в финале ЧМ-2026
Нападающий «Спартака» и сборной Тринидада и Тобаго Ливай Гарсия поделился мнением об игре африканских команд на чемпионате мира 2026, а также назвал сборные, которые хочет видеть в финале соревнования.
«Конечно, я слежу за чемпионатом мира по футболу, это один из самых больших турниров. Потрясающе наблюдать за этим, надеюсь, что сильнейший выиграет. Конечно, сборная Кабо-Верде стала сюрпризом для всех, да и в целом андердоги на этом турнире выступают очень хорошо. Я вообще рад и счастлив за выступление африканских команд, они на турнире действительно хорошо сыграли. Я не знаю, кто выиграет чемпионат мира, надеюсь, что в финале будут Франция и Аргентина. Я желаю им удачи», — приводит слова Гарсии ТАСС.
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