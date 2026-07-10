Подросток погиб во время празднования победы сборной Франции

Один человек погиб в департаменте Нор на севере Франции в ходе празднования победы сборной республики в четвертьфинале чемпионата мира по футболу. Об этом сообщила газета La Voix du Nord.

По данным издания, речь идет о 17-летней девушке. Отмечается, что во время гуляний она забралась на раму тягача позади кабины, но при повороте на круговом перекрестке упала под задние колеса. Прибывшие на место врачи скорой помощи не смогли реанимировать ее.

Инцидент произошел в ночь на 10 июля. Водитель тягача задержан.

Сборная Франции победила команду Марокко со счетом 2:0. В полуфинале французы сыграют с победителем матча между командами Испании и Бельгии. В следующий раз сборная Франции сыграет 14 июля.