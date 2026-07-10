В Нидерландах произошли массовые беспорядки после матча ЧМ

В городах Нидерландов были зафиксированы массовые беспорядки на фоне матча 1/4 финала ЧМ-2026 между Францией и Марокко (2:0).

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В Амстердаме полиция арестовала восемь человек, устроивших беспорядки на улицах. Их задержали за нарушение общественного порядка, опасное вождение и бросание кирпичей, камней и мебели в полицейских.

При этом, как отметили в полиции, во время матча атмосфера была «преимущественно праздничной и добродушной».

После завершения игры большинство болельщиков разошлись по домам, однако несколько групп людей остались на улице, после чего атмосфера накалилась. Было введено чрезвычайное положение на улице Туссен-Мейер в районе Ослорп в западной части Амстердама.

В районе Шилдерсвейк в Гааге были слышны запуски фейерверков. В этом районе полицию забросали стеклянными бутылками.

Кроме того, в Роттердаме полицию забросали яйцами. В городе также запуски фейерверки.