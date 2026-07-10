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Воробьев о шансах России на ЧМ: «Вышли бы из группы, конечно. Еще бы пройти плей-офф и до финала дойти. Не шучу. А почему нет?»

Sports.ru

Нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Воробьев ответил на вопрос о том, чего бы национальная команда могла бы достичь в случае выступления на ЧМ-2026.

Нападающий «Локомотива» оценил гипотетические шансы России на ЧМ
© Sports.ru
«Конечно, сборная России вышла бы из группы [при таком формате]. Еще бы пройти плей-офф и до финала дойти. Не шучу, а почему нет? В футболе нет ничего невозможного. Вы прекрасно видели, что сборную Кабо-Верде никто не знал, а она так провела чемпионат мира. Я еще верю, что сыграю на большом турнире», – сказал Дмитрий Воробьев.
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