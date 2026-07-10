Мбаппе назвал сборную Франции не самой сильной командой

Мбаппе о сборной Франции: «Не самая сильная команда, пока не увижу трофей рядом. Сильные команды – те, которые побеждают. Но потенциал у нас огромен»
Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе поделился мыслями о силе команды на фоне выхода в полуфинал ЧМ-2026.
Команда тренера Дидье Дешама обыграла сборную Марокко (2:0) в четвертьфинале.
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«Я был чемпионом мира и вице-чемпионом мира. Эта команда не является ни чемпионом мира, ни вице-чемпионом. Сейчас она не самая сильная. Команда обладает огромным потенциалом, с ней легко представить будущее. Она позволяет мечтать, но сильные команды – это те, которые побеждают. Она не самая сильная, пока не доказано обратное, и я не увижу рядом с собой трофей», – заявил Килиан Мбаппе.
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Мбаппе о сборной Франции: «Не самая сильная команда, пока не увижу трофей рядом. Сильные команды – те, которые побеждают. Но потенциал у нас огромен»
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