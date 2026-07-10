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Гехи может пропустить матч Англии против Норвегии из-за травмы. Участие Райса также под вопросом

Sports.ru

Защитник сборной Англии Марк Гехи может не сыграть в четвертьфинальном матче ЧМ-2026 против команды Норвегии.

Защитник сборной Англии может не сыграть против команды Норвегии
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Футболист, представляющий «Манчестер Сити», испытывает проблемы с задней поверхностью бедра. Повреждение игрок получил в игре 1/8 финала против Мексики (3:2).

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Главный тренер сборной Томас Тухель надеется, что Гехи сможет принять участие в матче с Норвегией, но в противном случае его место в обороне может занять Дэн Берн.

Добавим, что под вопросом также находится участие в игре полузащитника Деклана Райса.

Гехи выходил в стартвоом составе Англии в последних четырех матчах на турнире. Его статистику можно изучить по ссылке.

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