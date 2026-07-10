$75.9386.59

Салах – болельщикам после ЧМ: «Сделаю все, чтобы это стало новым этапом египетского футбола. Выхода и участия на ЧМ недостаточно. Команда заслуживает вашего доверия»

Sports.ru

Капитан сборной Египта Мохамед Салах обратился к болельщикам после поражения от Аргентины (2:3) в матче 1/8 финала ЧМ-2026.

Салах обратился к болельщикам сборной Египта
© Sports.ru
«Понимаю, что вы по-прежнему расстроены, но обещаю, что сделаю все возможное, чтобы это стало новым этапом для египетского футбола на международной арене. Выхода на чемпионат мира будет недостаточно. Участия в нем тоже будет недостаточно. Команда заслуживает вашего доверия», – написал Мохамед Салах.
ЧМ-2026
Результаты
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Смотреть
Спортс: главные новости
Главное сейчас