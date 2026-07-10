Александр Гришин: «Бельгийцы уже превзошли себя, с испанцами у них очень мало шансов. Не знаю, за счет чего они могут победить»
Главный тренер «Банки», экс-футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о матче сборных Испании и Бельгии в 1/4 финала ЧМ-2026.
«Бельгию мало кто ждал в четвертьфинале, но в игре с хорошей командой США они доказали, что тоже могут действовать классно, подстраиваться под игру соперника, разбивать прессинг. Вышли в эту стадию по делу, американцам столько на турнире никто не забивал. Тренера Руди Гарсию тоже можно отмечать, потому что сделал финт, не выпусти Де Брюйне с первых минут, сделал упор на скорость отбора и переходные фазы. Бельгийцы уже превзошли себя, с испанцами у них шансов тоже очень мало. Команда де ла Фуэнте сыграна так же хорошо, как и сборная Франции, Оярсабаль забивает почти в каждой игре. Они набирают форму по ходу турнира, по быстроте мышления и действий, слаженности футбола они показывают, кто фаворит в этом противостоянии. Не знаю, за счет чего бельгийцы могут обыграть испанцев. Небольшой шанс может быть только за счет очень активного прессинга, который будет мешать сборной Испании выходить из обороны. Особенно это касается фланга Кукурельи, на протяжении пяти матчей испанцы создают почти все моменты через этот фланг», – сказал Гришин.
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Александр Гришин: «Бельгийцы уже превзошли себя, с испанцами у них очень мало шансов. Не знаю, за счет чего они могут победить»
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