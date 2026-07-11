Швейцария раскрыла планы по нейтрализации Месси в четвертьфинале

Сборная Швейцарии 12 июля сыграет в четвертьфинале ЧМ с Аргентиной. Швейцарцы хвалят Месси, но уверены, что смогут навредить чемпиону через командную игру и контроль мяча. Капитан Джака назвал матч историческим моментом, отвергнув разговоры о реванше за 2014 год. Команда лишится лучшего бомбардира Манзамби из-за травмы. Жара в Канзас-Сити не считается проблемой для европейцев.

Швейцарцы готовы бросить вызов Аргентине: уважение к Месси не отменяет жажду сенсации.

В субботу, 12 июля, в четыре утра по московскому времени сборная Швейцарии проведет исторический четвертьфинальный матч чемпионата мира против действующих чемпионов — команды Аргентины. Встреча состоится в Канзас-Сити. Швейцарские футболисты признают гениальность Лионеля Месси, однако уверены, что нашли уязвимые места в игре южноамериканцев и способны преподнести главный сюрприз турнира.

Полузащитник Денис Закария назвал Аргентину сильнейшей командой планеты, а восьмикратного обладателя «Золотого мяча» Месси — выдающимся мастером. При этом швейцарец подчеркнул, что свобода перемещения аргентинского капитана требует не персональной опеки, а исключительно коллективных усилий. Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин в свою очередь отметил, что лучшим способом нейтрализации лидера соперников станет лишение его мяча. По задумке наставника, владение мячом, точные пасы и высокое давление всей командой не позволят аргентинцам развернуть привычную игру. Закария добавил, что для победы его партнерам потребуется продемонстрировать футбол высочайшего качества.

Нападающий Зеки Амдуни также выразил восхищение аргентинским лидером, но сообщил, что швейцарский штаб тщательно изучил соперника и обнаружил зоны для реализации собственных моментов. Игрок отверг критику бывшего немецкого вратаря Йенса Леманна, который предположил, что швейцарцы чрезмерно уважают Месси и мечтают лишь об обмене футболками. Амдуни напомнил, что играть против кумиров на поле — совершенно иное дело, и пообещал отдать все силы ради победы.

Капитан Гранит Джака полностью солидарен с нападающим. Лидер сборной заявил, что команда не обращает внимания на внешние разговоры и сосредоточена исключительно на собственной игре. Для 33-летнего Джаки, представляющего на клубном уровне «Сандерленд», выход в четвертьфинал впервые за 72 года стал одним из главных событий в карьере. Футболист выразил гордость от возможности сыграть против чемпионов и призвал болельщиков продолжать верить в сказку, которая становится былью благодаря тяжелому труду и преодолению границ. При этом капитан уточнил, что не видит в предстоящем матче реванша за поражение от аргентинцев в дополнительное время на стадии 1/8 финала чемпионата мира 2014 года в Бразилии. Его главная цель — шаг вперед и выход в полуфинал.

Серьезным ударом по планам швейцарцев стала потеря лучшего бомбардира команды на турнире. Мурат Якин подтвердил, что Йохан Манзамби, на счету которого три забитых мяча и две результативные передачи, не поможет команде из-за травмы колена. Футболист не успел восстановиться и пропустил даже победный матч против Колумбии в серии пенальти. Тренер признался, что ситуация стала шоком для всего коллектива, так как полузащитник задавал отличный темп и приносил огромную пользу.

На пути к четвертьфиналу швейцарцы в плей-офф обыграли сборные Алжира и Колумбии. Несмотря на прогнозируемую жару в Канзас-Сити, где аргентинцы базируются на протяжении всего турнира, швейцарская делегация не видит в погодных условиях проблемы и отвергает теории о возможном преимуществе соперника из-за акклиматизации.