Защитник сборной Кабо-Верде выступил с сенсационным признанием
Защитник сборной Кабо-Верде Роберто Лопес рассказал о том, как попал в сборную через приложение по поиску работы — с ним связались из ассоциации футбола страны через социальную сеть LinkedIn, об этом сообщает Reuters.
Примечательно, что уроженец Ирландии (в Кабо-Верде родился его отец – Прим. «Чемпионата») получил сообщение на португальском языке и сначала проигнорировал его, так как решил, что это спам.
«Через девять месяцев они написали мне ещё раз – уже на английском – и спросили, подумал ли я об этом предложении [играть за Кабо-Верде]. И только тогда я сделал то, что должен был сделать изначально – перевел оригинальное сообщение с помощью Google Translate. Это был довольно странный подход – общаться через соцсеть. Позже мне объяснили, что у них возникли сложности, когда они пытались связаться с моим клубом. Когда я понял, что передо мной открывается такая возможность, то с первой минуты поддержал эту идею. И мы начали работать над оформлением всей необходимой документации», — приводит слова Лопеса Reuters.
Сборная Кабо-Верде покинула чемпионат мира-2026, проиграв в 1/16 турнир команде Аргентины (2:3) в дополнительное время.
Тренер Норвегии Сольбаккен: «Англия – фаворит, но не явный. На них оказывается больше давления, чем на нас. Холанд – наш лидер, но вы недооцениваете других игроков»
Эммануэль Пети: «Футбол медленно, но верно становится американским спортом. На ЧМ происходит много вещей, который раньше не было никогда. Мы должны беречь игру»
Харри Кейн: «Трамп играет в гольф очень хорошо. Надеюсь, смогу играть так же хорошо, когда буду в его возрасте. Уникальный опыт. Благодарен, что он пригласил меня поиграть»