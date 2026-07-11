Испания обыграла Бельгию на ЧМ. Главное к утру

Испания обыграла Бельгию на ЧМ, финальный стердаун Макгрегора и Холлоуэя. Главное к утру
Сборная Испании обыграла Бельгию в 1/4 финала чемпионата мира и вышла на Францию, легенда UFC Коннор Макгрегор провёл финальную битву взглядов с Максом Холлоуэем перед завтрашним турниром, «Краснодар» хочет купить нападающего ДР Конго. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
Испания обыграла Бельгию, забив в концовке после ошибки Ламменса, и вышла в полуфинал ЧМ.
Конор Макгрегор и Макс Холлоуэй провели финальную битву взглядов.
«Краснодар» сделал предложение по нападающему ДР Конго. Его отступные — € 40 млн.
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Сетка ЧМ-2026 после победы Испании над Бельгией в 1/4 финала. Фото.
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