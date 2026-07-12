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В ФИФА захотели расширить состав участников чемпионата мира

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В Международной федерации футбола (ФИФА) захотели расширить состав участников чемпионата мира до 64 сборных. Об этом сообщает Bluewin.

В ФИФА захотели расширить состав участников чемпионата мира
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Отмечается, что этот шаг может стать основой предвыборной стратегии президента организации Джанни Инфантино. Выборы главы ФИФА пройдут в 2027 году.

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Инфантино планирует заручиться поддержкой африканских стран. В обмен на это он предложит внести в регламент чемпионата мира изменения, которые позволят расширить состав участников до 64 команд. Текущий ЧМ-2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В нем принимают участие 48 сборных.

Ранее Инфантино рассказал о том, насколько часто он общается с президентом США Дональдом Трампом. Чиновник делает это каждый день.

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