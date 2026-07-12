В ФИФА захотели расширить состав участников чемпионата мира

В Международной федерации футбола (ФИФА) захотели расширить состав участников чемпионата мира до 64 сборных. Об этом сообщает Bluewin.

Отмечается, что этот шаг может стать основой предвыборной стратегии президента организации Джанни Инфантино. Выборы главы ФИФА пройдут в 2027 году.

Инфантино планирует заручиться поддержкой африканских стран. В обмен на это он предложит внести в регламент чемпионата мира изменения, которые позволят расширить состав участников до 64 команд. Текущий ЧМ-2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В нем принимают участие 48 сборных.

Ранее Инфантино рассказал о том, насколько часто он общается с президентом США Дональдом Трампом. Чиновник делает это каждый день.