Макрон пропустит полуфинал ЧМ‑2026 с испанцами

Президент Франции Эмманюэль Макрон не будет присутствовать на полуфинальном матче чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Испании, сообщает Le Parisien со ссылкой на окружение французского лидера.

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Отмечается, что Макрон не прибудет на игру, которая состоится в Далласе 14 июля, когда во Франции отмечается День взятия Бастилии, на Елисейских полях проходит традиционный военный парад. Планируется, что вечером в этот день Макрон примет участие в траурной церемонии в Ницце в память о жертвах теракта 14 июля 2016 года, унесшего жизни 86 человек.

При этом президент Франции отправится в США, если «трехцветные» выйдут в финал чемпионата мира.

Финальный матч ЧМ‑2026 состоится в Нью‑Джерси 19 июля.

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