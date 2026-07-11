Вратарь сборной России Лунев дал прогноз, кто станет чемпионом мира по футболу
олкипер сборной России и московского «Динамо» Андрей Лунев в разговоре с корреспондентом «Матч ТВ» дал прогноз, кто станет чемпионом мира по футболу 2026 года.
Сборная Англии в матче ¼ финала сыграет с Норвегией. Встреча пройдет в Майами (США), начало — в 0:00 (мск) в ночь на воскресенье. Ранее сборная Франция стала участником полуфинала, где сыграет с Испанией.
— Хотелось бы, чтобы чемпионом мира стала Англия, но наверное, турнир выиграет Франция, — сказал Лунев «Матч ТВ» во время посещения боксерского турнира «IBA.PRO 19» в Москве.
Прямую трансляцию игры Англия — Норвегия смотрите 11 июля с 23:00 (мск) на «Матч ТВ», МАТЧ ПРЕМЬЕР, «Матч! Футбол 1», сайтах matchtv.ru, sportbox.ru, а также в приложении «Матч ТВ».
Вратарь сборной России Лунев дал прогноз, кто станет чемпионом мира по футболу
Теннисист Хачанов: «Изначально мой прогноз на финал ЧМ‑2026 был Испания — Англия с победой Англии»
Дмитриев о возможном снятии бана с российских клубов: «Я застал еврокубки только как болельщик. У всех мечта, чтобы мы могли сыграть»
IShowSpeed готов сыграть за сборную Индии на ЧМ-2030: «Индия, если хотите попасть на следующий мундиаль, Спид здесь»
Холанд напомнил Руни про обещание отправиться в сплав по реке, если Норвегия пройдет Бразилию на ЧМ. Уэйн сказал: «Больше не буду ничего обещать»
Тухель о словах Холанда про давление на Англию и фаворита матча ЧМ: «Я удивлен. Прекрасно знаю, что Норвегия готовится к победе над нами»