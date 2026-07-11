Вратарь сборной России Лунев дал прогноз, кто станет чемпионом мира по футболу

олкипер сборной России и московского «Динамо» Андрей Лунев в разговоре с корреспондентом «Матч ТВ» дал прогноз, кто станет чемпионом мира по футболу 2026 года.

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Сборная Англии в матче ¼ финала сыграет с Норвегией. Встреча пройдет в Майами (США), начало — в 0:00 (мск) в ночь на воскресенье. Ранее сборная Франция стала участником полуфинала, где сыграет с Испанией.

— Хотелось бы, чтобы чемпионом мира стала Англия, но наверное, турнир выиграет Франция, — сказал Лунев «Матч ТВ» во время посещения боксерского турнира «IBA.PRO 19» в Москве.

Прямую трансляцию игры Англия — Норвегия смотрите 11 июля с 23:00 (мск) на «Матч ТВ», МАТЧ ПРЕМЬЕР, «Матч! Футбол 1», сайтах matchtv.ru, sportbox.ru, а также в приложении «Матч ТВ».