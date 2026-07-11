Матч Норвегия — Англия на ЧМ может быть отложен

Матч 1/4 финала чемпионата мира, в котором встретятся сборные Норвегии и Англии может быть отложен из-за погодных условий, связанных с высокой температурой воздуха, сообщает El Chiringuito. Команды встретятся на стадионе «Хард Рок» (Майами, Флорида, США). В качестве главного арбитра выступит Клеман Тюрпен из Франции.

Из-за повышенной влажности ощущаемая температура может превысить +40°C.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).