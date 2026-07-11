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Кейн, Холанд, Беллингем, Эдегор, Райс, Серлот – в стартовых составах Англии и Норвегии на матч 1/4 финала ЧМ-2026

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Сборные Англии и Норвегии представили составы на четвертьфинальный матч чемпионата мира 2026 года.

Сборные Норвегии и Англии назвали стартовые составы на матч ¼ финала ЧМ‑2026
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Игра начнется в 00:00 по московскому времени.

ЧМ-2026
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Состав Норвегии: Эрьян Нюланд, Кристоффер Айер, Давид Меллер Вольф, Торбьорн Хеггем, Патрик Берг, Сандер Берге, Мартин Эдегор, Андреас Скьеллеруп, Александр Серлот, Эрлинг Холанд, Юлиан Рюэрсон.

Состав Англии: Джордан Пикфорд, Эзри Конса, Нико О’Райли, Джон Стоунз, Марк Гехи, Деклан Райс, Эллиот Андерсон, Джуд Беллингем, Харри Кейн, Энтони Гордон, Нони Мадуэке.

Смотрите прямую трансляцию матча Норвегия – Англия — в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе”

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