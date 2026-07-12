Стали известны участники обоих полуфиналов ЧМ-2026

После завершения всех четвертьфинальных матчей стали известны полуфинальные пары чемпионата мира — 2026.

Последним участником 1/2 финала стала сборная Аргентины. В четвертьфинальном матче аргентинцы в дополнительное время обыграли сборную Швейцарии со счётом 3:1 и вышли в следующую стадию турнира.

Ранее этой ночью путёвку в полуфинал завоевала сборная Англии, которая также лишь в дополнительное время сломила сопротивление Норвегии — 2:1.

Таким образом, в полуфинале чемпионата мира состоятся следующие матчи:

Франция — Испания (14 июля);

Аргентина — Англия (15 июля).

Оба полуфинала начнутся в 22:00 мск. Напомним, финал чемпиона мира состоится 19 июля.