Стали известны участники обоих полуфиналов ЧМ-2026
После завершения всех четвертьфинальных матчей стали известны полуфинальные пары чемпионата мира — 2026.
Последним участником 1/2 финала стала сборная Аргентины. В четвертьфинальном матче аргентинцы в дополнительное время обыграли сборную Швейцарии со счётом 3:1 и вышли в следующую стадию турнира.
Ранее этой ночью путёвку в полуфинал завоевала сборная Англии, которая также лишь в дополнительное время сломила сопротивление Норвегии — 2:1.
Таким образом, в полуфинале чемпионата мира состоятся следующие матчи:
Франция — Испания (14 июля);
Аргентина — Англия (15 июля).
Оба полуфинала начнутся в 22:00 мск. Напомним, финал чемпиона мира состоится 19 июля.
Аканджи об 1:3 с Аргентиной: «Обычно я не жалуюсь на судью, но сегодня все складывалось в их пользу. Их не наказывали за симуляции, они не получали желтые в первые 90 минут»
Месси про 3:1 со Швейцарией: «Очень рад победе, добытой в весьма упорной борьбе. Знали, что матч будет чрезвычайно напряженным»
Все полуфиналисты ЧМ-2026 уже выигрывали Кубок мира. Это 3-й случай в истории после турниров 1970-го и 1990 года