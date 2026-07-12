Футболист Пикфорд стал рекордсменом Англии по матчам на ЧМ

Английский страж ворот Джордан Пикфорд закрепил за собой статус рекордсмена сборной по числу матчей, проведенных на чемпионатах мира. Историческая отметка была достигнута им в полуфинальном противостоянии ЧМ-2026 с национальной командой Норвегии.

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Игра, состоявшаяся на стадионе «Хард Рок» во Майами, завершилась триумфом англичан с результатом 2:1. Главным арбитром встречи выступил француз Клеман Тюрпен.

Для 32-летнего голкипера эта встреча стала восемнадцатой в его карьере на мировых первенствах. Таким образом, Пикфорд обогнал предыдущего рекордсмена — легендарного Питера Шилтона, защищавшего ворота команды на турнирах 1982, 1986 и 1990 годов.

Чемпионат мира текущего года запомнился для вратаря не только новым национальным достижением. Ранее он уже превзошел показатель Шилтона по общему количеству сыгранных матчей за «трех львов» на мундиалях. Стоит отметить, что в составе сборной Англии на данном турнире также выступает Джордан Хендерсон, который стал первым игроком из Англии, принявшим участие в четырех мировых первенствах.