«Нет ни одного французского игрока». Бывший премьер-министр Испании — о сборной Франции

Бывший премьер-министр Испании Мариано Рахой высказался о сборной Франции перед матчем между национальными командами в рамках 1/2 финала чемпионата мира 2026 года. Встреча состоится 14 июля.

© Чемпионат.com

«Что произойдёт? На этот вопрос сложно ответить. Не вдаваясь в подробности, стоит помнить, что Франция дважды становилась чемпионом мира и дошла до финала последнего чемпионата. На этом чемпионате мира они выиграли все свои матчи и занимают первое место в рейтинге ФИФА. Их состав также очень высокого уровня. При этом в их рядах нет ни одного французского игрока. А играют они очень хорошо, будут грозным соперником», — приводит слова Рахоя RMC Sport.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).