Кейн и Беллингем установили национальный рекорд ЧМ. Такого не было никогда в истории
Полузащитник Англии Джуд Беллингем отличился голом в компенсированное к первому тайму время матча 1/4 финала чемпионата мира 2026 года с Норвегией и вместе с форвардом команды Гарри Кейном установил национальный рекорд, который ранее не был установлен в истории сборной на мировых первенствах.
Как сообщает статистический портал Squawkа в соцсети X, впервые в истории ЧМ два игрока сборной Англии забили пять и более голов на одном престижнейшем соревновании национальных команд. На счету Беллингема пять мячей, Кейн забил шесть голов к этой минуте.
На момент написания новости идёт второй тайм встречи. Счёт — 1:1.
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Норвегия – Англия. 1:2 – Беллингем забил в дополнительное время. Онлайн-трансляция
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