Почему тренер Норвегии Сольбаккен плакал после поражения

Сборная Норвегии уступила Англии 1:2 в 1/4 финала ЧМ-2026. Тренер Стале Сольбаккен прослезился от гордости за команду, показавшую высший уровень игры. Норвежцы впервые с 1998 года дошли до этой стадии, покорив болельщиков игрой Холанда и массовой поддержкой. Несмотря на спорные моменты и вылет, наставник похвалил игроков за самоотдачу, отказался от оправданий и пожелал удачи соперникам, отметив единство команды и страны.

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Главный тренер сборной Норвегии Стале Сольбаккен не сдержал слез гордости после болезненного поражения от Англии со счетом 1:2 в дополнительном времени в четвертьфинале чемпионата мира. Несмотря на вылет, норвежская команда покорила сердца болельщиков как на родине, так и за ее пределами.

Путь скандинавов к четвертьфиналу, который завершился 12 июля матчем против англичан, начался с уверенного прохождения группового этапа и победы над Бразилией в 1/8 финала. В отчетной встрече Андреас Шьельдеруп вывел Норвегию вперед на 36-й минуте. Однако Джуд Беллингем сначала восстановил равновесие перед свистком на перерыв, а затем в начале дополнительного времени оформил дубль, отправив норвежцев домой.

Наставник норвежской команды признался, что его подопечные демонстрировали футбол высочайшего уровня, хотя удача в этот день была не на их стороне. Пятидесятивосьмилетний специалист отметил, что команде необходимо отдохнуть после столь напряженного турнира. Он искренне похвалил игроков, подчеркнув, что они достигли абсолютного предела своих возможностей, несмотря на определенные трудности в первые двадцать минут матча.

Выступление на мундиале стало историческим: сборная пробилась в финальную часть мирового первенства впервые с 1998 года, когда Сольбаккен еще сам защищал цвета национальной команды в статусе игрока. Турнир запомнился не только результативными действиями Эрлинга Холанда, но и уникальной традицией болельщиков, празднующих взятие ворот движениями, имитирующими греблю.

В самой Норвегии царит настоящий футбольный ажиотаж. Запасы красных домашних футболок национальной команды полностью распроданы, а тысячи фанатов заполняют стадионы, улицы и городские площади, чтобы поддержать своих кумиров. Тренер выразил надежду, что лето 2026 года станет для всех незабываемым, и поблагодарил соотечественников за фантастическую поддержку, которая помогла команде полностью оправдать возложенные на нее ожидания.

Сольбаккен также отметил сплоченность коллектива, находящегося вместе уже более шести с половиной недель, и подчеркнул, что ни у кого из игроков не возникло и тени скуки. В самой игре хватало спорных моментов: у скандинавов отменили гол после фола Холанда, а также появились слухи, что перед вторым мячом англичан снаряд задел трос операторской камеры. Однако норвежский наставник отказался искать оправдания неудаче, констатировав, что на чемпионатах мира случается всякое, и от души пожелал сборной Англии удачи в дальнейших выступлениях.