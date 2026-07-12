Два гола и рекорд Гари Линекера: как Джуд Беллингем спас Англию в матче с Норвегией

Сборная Англии вышла в полуфинал ЧМ, обыграв Норвегию 2:1 в дополнительное время. Героем матча стал Джуд Беллингем, забивший два гола и сравнявшийся с Гарри Кейном по результативности (6 мячей). Несмотря на жару в Майами и усталость, полузащитник продемонстрировал лидерские качества и невероятную работоспособность. Тренер Томас Тухель назвал игру Беллингема выступлением мирового класса, отметив его решающую роль в успехе команды.

© Московский Комсомолец

Джуд Беллингем вывел сборную Англии в полуфинал чемпионата мира.

В четвертьфинале чемпионата мира сборная Англии одержала волевую победу над командой Норвегии со счетом 2:1 в дополнительное время. Главным творцом успеха стал двадцатрехлетний полузащитник Джуд Беллингем, чья игра заставила болельщиков на трибунах петь посвященные ему хиты группы The Beatles, заглушая официальную музыку на стадионе.

Отношения английской сборной с мировыми первенствами исторически сопровождались нервным напряжением, однако молодой хавбек относится к давлению совершенно иначе. Привыкший к жестким требованиям мадридского Реала и стадиона Сантьяго Бернабеу, футболист перенес свою неукротимую энергию на арену в Майами, где матч проходил в условиях удушающей жары. Его работоспособность оказалась заразительной, позволив команде переломить ход встречи.

Начало матча складывалось не в пользу англичан. В первом тайме норвежец Андреас Шьельдеруп отправил мяч в ворота, и сам нападающий позже не смог четко классифицировать свое действие как прицельный удар или случайный навес. Подопечные Томаса Тухеля выглядели беспомощно, а капитан Гарри Кейн оказался отрезан от поддержки и тратил все силы в одиночку. Однако на добавленной к первому тайму минуте Беллингем включил свое фирменное чутье. Перехватив мяч у Энтони Гордона, он совершил рывок в штрафную и с острого угла восстановил равновесие на табло, записав на свой счет пятый гол на турнире.

Отметившись результативным действием, полузащитник поблагодарил партнера за передачу и тут же помчался в центр поля, давая понять, что работа еще не завершена. Позже он объяснял, что команда всегда находит пути к победе вне зависимости от продолжительности матча, выражая гордость за самоотдачу каждого футболиста, готового выйти на замену и помочь команде.

К дополнительному времени силы начали покидать игроков из-за изнуряющей жары, но Беллингем нашел скрытые резервы. Он первым среагировал на отскок после сейва норвежского вратаря от удара Моргана Роджерса, легко обыграл защитника и принес сборной Англии победу. Этот гол стал для него шестым на текущем первенстве, что позволило догнать Гарри Кейна в списке лучших бомбардиров команды. Более того, полузащитник повторил достижение Гари Линекера, забив шесть мячей за Англию на одном крупном турнире без учета пенальти. На этот раз эмоции взяли верх, и футболист широко раскинул руки, наслаждаясь ревом публики.

На протяжении всех ста одиннадцати минут на поле Беллингем выполнял колоссальный объем работы. Он не только прессинговал защитников соперника, но и дирижировал действиями партнеров, подсказывая им через плечо, как правильно перекрывать зоны. Проявив себя универсальным бойцом, он воплотил в себе качества плеймейкера, снайпера и лидера, воспользовавшись моментом в решающем матче плей-офф.

После героического предыдущего матча в Мехико хавбек подошел к игре с Норвегией уже на пределе физических возможностей. Главный тренер сборной Англии Томас Тухель был вынужден заменить своего подопечного, а тот покинул газон под заслуженную стоячую овацию. Наставник англичан лаконично оценил игру своего лидера, заявив, что его выступления говорят сами за себя, и подтвердил статус футболиста как игрока мирового класса, который неизменно решает судьбу матчей.