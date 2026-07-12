Норвежские фанаты устроили праздник после вылета с ЧМ

Норвежские болельщики устроили массовый праздник в Осло после исторического вылета с ЧМ. Несмотря на поражение 2:1 от Англии в четвертьфинале, тысячи фанатов вышли на улицы ночью, чтобы исполнить викингский парад. Атмосфера была наполнена гордостью за рекордный результат сборной, ранее никогда не проходившей плей-офф мундиаля. Фейерверки и гимн звучали до утра, а оптимизм сменил горечь утраты мечты о титуле.

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Мечта о чемпионате мира закончилась, но праздник продолжается: гордые норвежцы приветствуют исторический успех.

Несмотря на горечь вылета с турнира, тысячи норвежских болельщиков вышли на улицы Осло ранним утром в воскресенье, чтобы превратить прощание с чемпионатом мира в масштабное празднование исторического выступления национальной команды.

Около двух часов ночи по местному времени, после того как в Майами завершился доблестный, но проигранный со счетом 1:2 в дополнительное время четвертьфинальный матч против Англии, фанаты в красно-бело-синих цветах устремились к Королевскому дворцу. Со всех концов столицы они собрались, чтобы в последний раз на этом турнире исполнить свой знаменитый викингский парад — громогласный ритуал, благодаря которому норвежские болельщики стали настоящими любимцами публики.

Со стороны было практически невозможно понять, что команда потерпела поражение. Атмосфера была пронизана оптимизмом и верой в будущее. Общественная телекомпания NRK зафиксировала слова фанатов, выражавших безмерную гордость за сборную и благодарность за подаренные эмоции. Успех, который еще четыре года назад казался маловероятным, вошел в историю: до текущего чемпионата мира Норвегия ни разу не одерживала побед в матчах плей-офф мировых первенств.

В темноте звучали крики о том, что через два года сборная выиграет чемпионат Европы, которые фанаты пели на мотив известной композиции Twisted Sister. Прямо на улицах болельщики угощали друг друга традиционным норвежским коричневым сыром. На Дворцовой площади и главной улице Карла Юхана, где собрались десятки тысяч человек, звучал национальный гимн, горели факелы и взрывались фейерверки. Собравшиеся подчеркивали, что поражение не омрачает чувства национального единства и гордости за совместные достижения.

Подводя итог прошедшему турниру, поклонники сборной называли это путешествие невероятным. По их мнению, викингский тур охватил весь мир, а команда показала результат, многократно превысивший самые смелые ожидания и мечты.