Сборная Сенегала уволила главного тренера после ЧМ‑2026
Федерация футбола Сенегала (FSF) приняла решение уволить главного тренера национальной сборной Пап Тиава. Сборная Сенегала проиграла команде Бельгии в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года.
По ходу встречи в Сиэтле сенегальцы вели со счетом 2:0, но в конце основного времени пропустили два гола. В дополнительное время сборная Сенегала пропустила с пенальти на 120+5‑й минуте. — Федерация футбола Сенегала информирует общественность о том, что по итогам заседания исполнительного комитета было принято решение начать процедуру увольнения главного тренера национальной сборной Пап Тиава, а также всего его тренерского штаба, — приводит текст заявления национальной федерации SeneNews.
Тиаву 45 лет, он возглавлял сборную Сенегала с октября 2024 года.
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