Сборная Аргентины одолела Швейцарию и вышла в полуфинал ЧМ-2026

Аргентина в дополнительное время обыграла Швейцарию и вышла в полуфинал ЧМ-2026
Завершился матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Аргентины и Швейцарии. Игра прошла на стадионе «Эрроухед» (Канзас-Сити, Миссури, США). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Жоау Педру Пиньейру (Португалия). Матч завершился победой сборной Аргентины в дополнительное время со счётом 3:1.
В полуфинале турнира сборная Аргентины встретится с Англией. Матч состоится 15 июня на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США). Начало встречи запланировано на 22:00 мск.
На стадии 1/8 финала турнира сборная Аргентины одержала волевую победу над Египтом (3:2), а Швейцария одолела Колумбию — 0:0 (4:3 пен.). В полуфинале победитель матча сыграет с сильнейшей командой из пары Норвегия — Англия.
Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
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