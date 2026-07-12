«Мы заслуживали большего»: звезда «Манчестер Сити» о вылете Норвегии с ЧМ-2026

Нападающий сборной Норвегии и «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд поделился размышлениями после поражения от команды Англии в четвертьфинале чемпионата мира — 2026. Его слова приводит TV2.

«Честно говоря, ощущения тяжелые. Кажется, мы заслуживали большего — и были совсем близко к победе над Англией. Чувствуется некая пустота, но вместе с тем и гордость: всё‑таки вышли в четвертьфинал и дали Англии настоящий бой. Эмоции смешанные», — указал он.

Встреча завершилась со счетом 2:1. На 36 минуте матча счет открыл норвежец Андреас Шельдеруп. В конце тайма Джуд Беллингем сравнял счет. В самом начале овертайма он оформил дубль и вывел Англию вперед.

В полуфинале сборная Англии сыграет с национальной командой Аргентины, которая одолела Швейцарию. На стадии 1/8 финала Норвегия сенсационно выбила национальную сборную Бразилии — 2:1, а Англия переиграла одну из стран-хозяек турнира Мексику с результатом 3:2.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в том финале обыграла Францию.