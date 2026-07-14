Игрок "Спартака" выделил двух футболистов на ЧМ

Марокканец Аюб Буадди и француз Майкл Олисе особенно впечатлили на чемпионате мира 2026 года по футболу. Об этом ТАСС рассказал защитник московского "Спартака" Владислав Саусь.
18-летний Буадди из французского "Лилля" провел 5 матчей на чемпионате мира, не отметившись результативными действиями. 24-летний Олисе из германской "Баварии" отдал 5 результативных передач в 6 матчах мирового первенства.
"Если получается, то смотрю какие-то матчи. Изначально хочется, чтобы Аргентина снова выиграла. Из того, что видел, сильнейший из пары Франция - Испания будет фаворитом финала. Из игроков на чемпионате мира, за исключением звезд Килиана Мбаппе и Лионеля Месси, удивили марокканский полузащитник [Аюб Буадди], молодой футболист. Еще отмечу Майкла Олисе, приближается к статусу очень большой звезды", - сказал Саусь после товарищеского матча с "Локомотивом" (0:2).
Чемпионат мира завершится 19 июля. На стадии полуфинала пройдут матчи Франция - Испания и Англия - Аргентина.
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