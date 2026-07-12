В Аргентине назвали сборную Франции невоспитанной африканской командой

Вице-губернатор аргентинской провинции Мендоса Эбе Касадо отвергла обвинения в расизме после того, как назвала сборную Франции «невоспитанной африканской командой».

Ее слова передает передает El Sol.

«Если кто-то воспринимает комментарий как расистский, значит, он считает африканцев неполноценными. Я их таковыми не считаю. Дискриминируют и проявляют расизм те, кто думает, что назвать кого-то африканцем — это оскорбление. Отступить должны те, кто считает слово «африканец» оскорблением. Я от своих слов не отказываюсь», — сказал Касадо.

В полуфинале сборная Франции сыграет с командой Испании — 14 июля, 22:00 по московскому времени. А Англия разыграет выход в финал турнира с Аргентиной — 15 июля, 22:00 мск.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в том финале обыграла Францию.