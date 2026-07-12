Холанд стал лучшим игроком Норвегии на ЧМ-2026 с 8.08 по Индексу ГОЛа в среднем
Холанд заработал лучший средний балл по Индексу ГОЛа в сборной Норвегии.
На чемпионате мира 2026 года лучше всех в составе сборной Норвегии себя проявил Эрлинг Холанд.
Нападающий принял участие в пяти из шести матчей команды, дошедшей до четвертьфинала турнира, и забил 7 голов – больше только у Лионеля Месси (Аргентина) и Килиана Мбаппе (Франция).
Самую высокую оценку по Индексу ГОЛа 25-летний форвард получил после дубля в ворота Ирака в 1-м туре – 9.2. В среднем же за пять игр его средний балл составил 8.08. Ни один другой футболист сборной Норвегии не приблизился к 8.
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