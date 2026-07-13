Стала известна бригада арбитров на полуфинал ЧМ-2026 Франция — Испания
ФИФА объявила о судейских назначениях на предстоящий полуфинальный матч Франция – Испания на ЧМ-2026. Судейская бригада на матч Франция – Испания в полуфинале ЧМ-2026.
Главный арбитр: Иван Бартон (Сальвадор) Первый ассистент: Давид Моран (Сальвадор) Второй ассистент: Антонио Пупиро (Сальвадор) Четвертый судья: Гленн Нюберг (Швеция) Резервный ассистент: Махбод Бейги (Швеция)
Полуфинальный матч между Испанией и Францией состоится 14 июля, начало – 22:00 мск. В другом полуфинале сборная Аргентины встретится с Англией.
Чемпионат мира 2026 года проходит на территории США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля.
Бартон из Сальвадора будет судить матч Франции и Испании в 1/2 финала ЧМ-2026
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