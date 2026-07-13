Зверев — вторая ракета мира, Билич возглавит сборную Хорватии. Главное к утру
Бывший тренер «Локомотива» Славен Билич в ближайшее время должен возглавить сборную Хорватии, немецкий теннисист Александр Зверев стал второй ракеткой мира, итальянец Янник Синнер выиграл Уимблдон. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
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