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Мостовой о ЧМ-2026: «В финале вижу Аргентину и Францию. Запомнился их матч в 2022-м – могло быть 5:5»

Sports.ru

Александр Мостовой спрогнозировал, что в финале ЧМ-2026 встретятся сборные Аргентины и Франции.

Мостовой предсказал финалистов ЧМ
© РИА Новости
«В финале вижу Аргентину и Францию. Мне запомнился их финал в 2022 году. Я видел много финалов, но этот отпечатался в памяти. Мы же привыкли, что финалы заканчиваются 1:0, а тут 3:3 — могло вообще быть 5:5 (Аргентина в итоге выиграла по пенальти 4:2 – Спортс”). Надеюсь, Аргентина пройдет. У Англии тоже сильная команда. Есть Кейн и Беллингем, которые могут решить. Испанцев тоже не надо скидывать со счетов», — сказал бывший футболист сборной России.
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В 1/2 финала ЧМ-2026 во вторник Франция сыграет с Испанией, а в среду Аргентина встретится с Англией.

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