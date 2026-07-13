Семин поддержал формат с 48 сборными на ЧМ

Семин за формат с 48 сборными на ЧМ: «Без него мы бы не увидели ни Кабо-Верде, ни Кюрасао. Они показали, что футбол развивается везде»
Юрий Семин в своем блоге на Спортсе” выступил в поддержку формата ЧМ-2026 с 48 сборными.
«Благодаря расширению растет популярность футбола во всем мире. Без него мы бы не увидели ни Кабо-Верде, ни Кюрасао, которые показали, что футбол развивается везде – просто у кого-то быстрее, а у кого-то медленнее. Эти команды точно не испортили чемпионат. И отлично: при каких еще обстоятельствах мы бы узнали столько нового про эти страны? За счет чего их игроки получили бы такую узнаваемость? Наоборот, подчеркнули мировую значимость футбола, ведь и на их играх не было пустых мест. Никто билеты не раздавал. Более того, перепродавали в два-три раза дороже. Средняя посещаемость чемпионата на сегодня – около 65 тысяч зрителей. Такого не бывало никогда. Значит, стратегия ФИФА дала плоды», – написал экс-тренер «Локомотива» и сборной России.
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