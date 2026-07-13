Двукратный чемпион СССР поделился впечатлениями от ЧМ

Кавазашвили — о ЧМ‑2026: «Уже даже в островных государствах начинают появляться сильные футболисты»
Двукратный чемпион СССР Анзор Кавазашвили заявил «Матч ТВ», что чемпионат мира‑2026 продемонстрировал рост уровня футбола в островных государствах.
— В целом главная сенсация чемпионата мира заключается в том, что даже такие сборные, как Кабо‑Верде, Марокко, Алжир и Кот‑д’Ивуар, при таком количестве участников не просто присутствовали на турнире, а были достойными соперниками европейским командам. И это очень важно, потому что чем богаче становятся европейские клубы, тем больше собирают талантливых игроков из Африки, Ближнего Востока, Южной и Центральной Америки. Уже даже в островных государствах начинают появляться сильные футболисты. Это говорит о том, что футбол в целом развивается во всем мире. И я бы очень хотел, чтобы сборную России как можно скорее допустили к международным соревнованиям и дали нам возможность участвовать, чтобы мы могли понять, на каком уровне сегодня находимся, — сказал Кавазашвили «Матч ТВ».
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